英バーミンガムで3日から8日まで全英オープンバドミントン選手権2026が開催された。8日、各種目の決勝が行われ、女子シングルスでは中国の王祉怡が韓国の安洗瑩に、女子ダブルスでは中国の劉聖書/譚寧ペアが韓国の白荷娜/李昭希ペアに勝利して、同大会初優勝を決めた。同大会の同2種目で中国が優勝するのは7年ぶりとなった。女子シングルス決勝では、第2シードの王祉怡が世界ランキング1位の安洗瑩と対戦。2人はこれまでに22回対戦