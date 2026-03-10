第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールC 日本−チェコのスタメンが発表された。すでにプールC1位で準々決勝進出を決めている日本は、大谷翔平（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）はベンチスターと。『1番・レフト』で森下翔太（阪神）、『2番・ライト』に佐藤輝明（阪神）を起用するなど、スタメンを大幅に入れ替えて、1次ラウンド最終戦のチェコ戦に挑む。▼侍ジャパンスタメン1（左）森下翔