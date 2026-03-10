WBC（ワールドベースボールクラシック）の侍ジャパンの戦いを中継するニッポン放送は10日、1次ラウンドを1位通過で突破した侍ジャパンの「世界一連覇」を応援する特別番組『ショウアップナイタースペシャル WBC日本戦全部やる!侍、アメリカ上陸!WBCにロックオン!』を3月12日（木）に急遽編成し生放送すると発表した。この応援特別番組では、東京プールでの侍ジャパンの名シーンを、実況音声とともに振り返り、決勝トーナメント