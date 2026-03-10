東日本大震災の発災からあすで１５年です。 【写真を見る】震災の教訓を若い警察官へ米沢市で大規模地震を想定した災害訓練東日本大震災から15年（山形） きょう、山形県米沢市では、大規模地震を想定した災害訓練が行われました。 米沢警察署では東日本大震災が発災したこの時期に合わせて、災害装備品の点検や災害への対処能力向上を目的とした訓練を毎年行っています。 きょうは米沢署の若手警察官およそ３０人が参加し