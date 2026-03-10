福岡県警粕屋署は10日、須恵町上須恵の道路上で同日午後0時20分ごろ、通行中の女性が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20〜30代、茶髪のパーマ、黒縁眼鏡、黒色上衣、黒色ズボン、白色スポーツタイプの自転車使用。