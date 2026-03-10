なでしこジャパンは３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ最終節で、ベトナムと対戦。日本が先制点を挙げた。立ち上がりから日本は相手の最終ラインの背後を積極的に狙い、テンポよくボールを動かしてチャンスを創出。サイドを起点に何度もゴールへ迫り、主導権を握った。均衡を破ったのは21分だった。右サイドでボールを受けた長谷川唯が、ゴール前へ斜めに浮き球の絶妙なパスを供給