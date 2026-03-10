●あす11日(水)は 朝の底冷えが一段と強まる●空模様は水～木曜と比較的穏やか 金曜は天気不安定＆再び寒さ増す●今週末から 緩やかに気温は上昇傾向に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 先週末からの季節後戻りの寒さが少々しつこく続いています。きょう10日(火)の県内の最高気温は、おおむね2月中旬～下旬並みにとどまりました。 天気図で見ると、西から張り出す高気圧に覆われている形にはなっています。しかし、日本海側