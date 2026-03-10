インタビューに応じる羽生結弦さん東日本大震災の発生から11日で15年。フィギュアスケート男子で冬季五輪2連覇の羽生結弦さん（31）は、演技や言葉を通じて「震災を風化させないためのきっかけであり続けたい」と発信に努めてきた。10日に出身地の仙台市で共同通信のインタビューに応じ「またいつ起こるかもしれない災害に対して、備え続けていくことが必要。減災につなげられるように『3.11』を経験した身として、5年先も10年先