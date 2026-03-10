富山市で、車同士が衝突し親子2人が死亡した事故で、逮捕された男の車が時速140キロを超えていたとみられることが分かりました。また男は、「他の車を追い抜こうと思った」という趣旨の話をしているということです。■ブレーキかけず“時速140キロ以上”で事故は一瞬の出来事でした。今月7日、富山市の国道交差点で車同士が衝突。横転し大きく破損している車に乗っていた上田壮芽さん（14）と、母親の絵莉加さん（38）が亡くなりま