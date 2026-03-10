千葉県の高等専門学校生と「声優の卵」たちが闇バイトへの警戒を呼びかけるアニメを作成しました。動画より「闇バイトっていうのは『誰でも』『簡単』『高収入』なんてあまいことばであやしい仕事をさせられる、怖い仕事にゃんだにゃ！」キャラクターがSNS上での闇バイト勧誘などに対し警戒を呼びかけるこの動画。木更津高専の学生が作成したアニメに、声優を目指す「総合学園ヒューマンアカデミー」の生徒らが声をあてたものです