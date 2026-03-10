高市早苗首相、EUのフォンデアライエン欧州委員長【パリ、東京共同】日本と欧州連合（EU）が6月に定期首脳協議を開く方向で調整に入ったことが10日、複数の日EU外交筋への取材で分かった。人工知能（AI）や半導体などの先端技術の研究開発や、重要鉱物の確保といった経済安全保障での協力強化を議論する見込みだ。米国第一主義を掲げるトランプ米政権の高関税措置や他国への軍事攻撃に動揺が広がる中、自由貿易の推進や法の支