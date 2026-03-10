テレビ朝日系「ＧＥＴＳＰＯＲＴＳ」が８日に放送され、ウッチャンナンチャン・南原清隆が出演した。この日は、日本ハム・新庄剛志監督をゲストに招き「優勝への方程式」を進行。今季にかける思いを聞いた。新庄監督は今季のキーマンの一人として、昨季に本塁打、打点の２冠に輝いたレイエス選手を挙げ「レイエスのチームなんで、このチームは。レイエスが打って、盛り上がって。エスコン（本拠地）でレイエス打ったとき（