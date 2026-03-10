バレーボール女子元日本代表で、１２年ロンドン五輪銅メダルメンバーのの大友愛さん（４３）が１０日、小学生を対象としたイベント「めざせ最高到達点！アスリートから学ぶバレーボール教室ｉｎ東京体育館」に出演した。トスの実演や、スパイク時の手の向きなどを丁寧に指導するなど、笑顔で子どもたちと交流。「すごく子どもたちが元気で、一緒にバレーボールするのは本当に楽しい。現役から離れてバレーをする機会がないので、