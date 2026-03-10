◆アネモネＳ・リステッド（３月１４日、中山競馬場・芝１６００メートル、２着まで桜花賞の優先出走権）＝３月１０日、栗東トレセンメイショウハッケイ（牝３歳、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）は、昨年のファンタジーＳで３着の実力馬。今回のアネモネＳは、登録している全馬が１勝馬という組み合わせで、ここなら実績は上位だ。「メイショウ」の先代オーナーである松本好雄氏のＪＲＡ通算２０００勝の節目を飾った馬