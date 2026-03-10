◆オープン戦ＤｅＮＡ６―１広島（１０日・横浜）ＤｅＮＡが４番・筒香嘉智内野手のオープン戦１号２ランなど毎回の１６安打で快勝。プロ５年目の梶原昂希外野手が長打２本を含む４打数４安打の固め打ちで、外野の定位置確保へ猛アピールした。梶原は２回に左翼線二塁打を放つと、４回に中前、６回に右前へそれぞれ単打、７回には右中間を破る三塁打と広角に打ち分けた。「状態自体はそんなに悪い方じゃない。素直にいい形