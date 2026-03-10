タレントのＭＥＧＵＭＩが１０日、都内で「映画えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」（２７日公開、廣田裕介監督）のジャパンプレミアに出席した。お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるまとの交際報道後、初めて報道陣の前に姿を見せたが、一切言及することはなかった。退場時には、場内には爆音のＢＧＭが流れた。お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣が製作総指揮・原作・脚本を手がける「えんとつ町のプ