去年10月、石川県能美市の職員が上司からパワハラを受けて自殺した問題で、能美市の井出敏朗市長は、10日の市議会で謝罪し、再発防止を徹底する考えを示しました。能美市・井出 敏朗 市長：「多くの市民の皆さまの市政に対する信頼を大きく損ねてしまったことについても、深くお詫びを申し上げます」この問題は、総務部の上司から「残業三兄弟」などと言われた職員が、職場への悩みを訴える遺書を残して自殺したものです。 井出