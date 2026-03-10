女子プロゴルフの１８歳ルーキー・伊藤愛華（明治安田）が１０日、日米男子ツアー通算１３勝の丸山茂樹（セガサミーホールディングス）がパーソナリティーを務めるＴＯＫＹＯＦＭ「ベイカレントｐｒｅｓｅｎｔｓ丸山茂樹のＭＯＶＩＮＧＳＡＴＵＲＤＡＹ」（土曜・午前６時）の収録に参加した。伊藤は昨年１１月の最終プロテストでトップ合格し、埼玉栄高を今月卒業。丸山が主催するジュニア大会で優勝経験があり、同じ