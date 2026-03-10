実際に経験した災害の怖さと、復興へと向かうふるさとの姿を自分たちの言葉で伝えたい。石川県輪島市の中学生が能登半島地震の語り部活動に挑戦しています。輪島中学校で行われたワークショップ、テーマは「語り部活動」。輪島中学校が、金沢大学と協力して行っている総合授業の一環です。夏には、実際に震災の語り部として活動を始めることになっていますが、今回、東日本大震災で語り部活動に携わっていた学生らが講