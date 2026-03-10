リンクをコピーする

東京時間17:33現在 香港ハンセン指数 25959.90（+551.44+2.17%） 中国上海総合指数 4123.14（+26.53+0.65%） 台湾加権指数 32771.87（+661.45+2.06%） 韓国総合株価指数 5532.59（+280.72+5.35%） 豪ＡＳＸ２００指数 8692.59（+93.55+1.09%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78099.06（+532.90+0.69%） １０日のアジア株は軒並み上昇。トランプ米大統領がイラン攻撃が早期に終結する可