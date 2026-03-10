ユーロ圏１０年債利回り格差仏６１、伊７０ｂｐと大幅縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:25時点）（%） ドイツ2.833 フランス3.442（+61） イタリア3.529（+70） スペイン3.285（+45） オランダ2.926（+9） ギリシャ3.521（+69） ポルトガル3.228（+40） ベルギー3.356（+52） オーストリア3.133（+30） アイルランド3.114