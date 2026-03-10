アメリカとイスラエルがイランを攻撃し、イランも報復をして中東は緊張が続いています。高知県内から中東へ商品を輸出をしている企業にも影響が出始めています。土佐町の酒造メーカー土佐酒造の松本宗己社長です。今週、中東向けの輸出が止まったといいます。■土佐酒造 松本社長「ドバイ向けの輸出を出荷する予定になっていて、今頃船に乗っておる予定だったんですが、海運会社さん自体があの（中東）エリアに船で物