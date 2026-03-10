俳優の別所哲也（60）と俳優のファーストサマーウイカ（35）が10日、都内で学生向けショートフィルムコンテスト「第6回TYO学生ムービーアワード表彰式」に出席した。ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア代表の別所は「初回から年を重ねてきて、一つのテーマで本当にたくさんのアイデアが集まり、まさに映像作家の原石が集まってきた」と、応募作品を絶賛。「1つ1つの作品に込められたメッセージや軽やかさを見れ