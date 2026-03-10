去年10月から12月までのGDP＝国内総生産の改定値は上方修正されました。きょう発表された去年10月から12月のGDP改定値は物価変動の影響を除いた実質でプラス0.3％でした。これが1年間続いた場合の年率換算ではプラス1.3％で2月に公表された速報値の0.2％から1.1ポイント上方修正されました。GDPの半分以上を占める「個人消費」はゲーム・玩具や外食などが寄与しプラス0.1％から0.3％に上振れしました。また、企業の「設備投資」は