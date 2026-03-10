福島県浪江町請戸地区の海岸に手向けられた花束＝10日午前犠牲者が2万2千人を超えた東日本大震災は11日で発生から15年。岩手、宮城、福島の各県では遺族らが午後2時46分の発生に合わせて亡き人を悼む。原発事故で2022年まで全町民が避難していた福島県双葉町は避難解除後、駅前にスーパーや交流施設ができた。同年11月に帰還した村井弘美さん（53）は「徐々にお店ができていてうれしい」と喜ぶ。ただ町の居住人口は約200人で、