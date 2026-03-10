滋賀県警守山署は10日、守山市の駐車場で面識のない女児（5）を抱きかかえて連れ去ろうとしたとして、未成年者略取の疑いで同市、無職舟橋慶容疑者（59）を現行犯逮捕した。女児にけがはなかった。「やりました」と容疑を認めている。署によると、女児は母親と同市の農園施設を訪れていた。母親が「子どもが連れ去られそうになった」と110番し、駆け付けた署員が取り押さえた。署が詳しい経緯や動機を調べる。逮捕容疑は10日