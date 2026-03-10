米国製早期警戒機「Ｅ２Ｄ」の性能情報などを外部に漏らしたとして、日米相互防衛援助協定に伴う秘密保護法違反に問われた航空自衛隊元１等空佐（６５）に対し、東京地裁（福家康史裁判長）は１０日、懲役３年、執行猶予５年（求刑・懲役４年）の判決を言い渡した。判決によると、被告は特別防衛秘密（特防秘）の取り扱いを担当していた２０１３年、空自入間基地（埼玉）で、Ｅ２Ｄの情報を航空関連商社社員にパソコン画面で見