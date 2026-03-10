俳優の竹財輝之助（45）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。俳優1年目を振り返った。竹財は学生時代にモデルとして芸能活動をスタートすると、23歳の時に約3000人のオーディションを勝ち抜き、「仮面ライダー剣（ブレイド）」で俳優デビューした。俳優1年目はどうだったかと聞かれ「1年目の頃はちょっと言いたくないですねえ」と苦笑い。「本当にお芝居したことがなくて仮面ライダー