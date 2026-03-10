きょう午前、岐阜県可児市の製紙工場で、高濃度の一酸化炭素が漏れたとみられ、作業員の男性ら6人が病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。【映像】一酸化炭素が漏れたとみられる現場の様子消防によりますと、午前9時50分ごろ、岐阜県の大王製紙可児工場で、「作業中の男性がガスを吸った」と工場の関係者から119番通報がありました。警察によりますと、工場で一酸化炭素を送るためのバルブの調子が悪く、交