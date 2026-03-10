香川県が耐震性などを理由に解体を決めている「船の体育館」を巡って、県に対して公金の支出差し止めを求める裁判が、高松地裁で始まりました。 【写真を見る】丹下健三が設計「船の体育館」建物の保存を求める民間団体が県に対して公金の支出差し止めを求める裁判始まる【香川】 訴えを起こしているのは、建物の保存を求める民間の団体、再生委員会の長田慶太委員長です。きょう（10日）は、高松地裁で第1回口頭弁論が開かれま