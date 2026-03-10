国際サッカー連盟(FIFA)の大会運営責任者(COO)を務めるハイモ・シルギ氏が、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事行動など世界情勢の悪化を受けても、今年6月に開幕する北中米ワールドカップは予定通り開催されるとの見通しを示した。同氏は「W杯は規模が大きすぎる」と語っている。米『ロイター』などが伝えた。10日、アメリカ・テキサス州ダラスの国際放送センターで行われた会見で、シルギ氏は中東情勢について質問を