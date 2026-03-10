は？犬にリードを付けない飼い主の呆れた言い分／ぼくもいっしょ！3（1）▶▶この作品を最初から読む飼い主さん夫婦とキャンピングカーで遠出する生活にもすっかり慣れたコーギーくん。そんなある日、奥さんとコーギーくんが川で楽しく遊んでいると、リードをつけていないワンちゃんに遭遇。突然、そのワンちゃんが襲いかかりそうになり、危うく噛まれるところでした。間一髪で難を逃れた奥さんとコーギーくんでしたが…