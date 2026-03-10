ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）は3月8日、Instagramストーリーズを更新。小園海斗（25）との写真を投稿し、ファンから感動の声が相次いでいる。 【画像】大谷翔平、北山考案の“お茶点てポーズ”認める集合写真に添えられた絵文字にほっこり「ポーズ最高です！」「にっぽん 茶茶茶で応援しまーす」 公開された写真は、侍ジャパンのベンチ内で、大谷と小園がグータッ