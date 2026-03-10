きょう午後、山形県天童市の十字路交差点で、乗用車とトラックが衝突する事故があり、乗用車を運転していた７４歳の男性が死亡しました。 【写真を見る】現場には一時停止標識あり乗用車と4トントラックが十字路交差点で出合い頭に衝突74歳男性が死亡（山形・天童市） 警察によりますと、きょう午後１時ごろ、天童市山王の道路で乗用車と４トントラックが衝突する事故がありました。 ４トントラックが十字路交差点を北へ進