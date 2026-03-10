日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 18391( 14963) 6月限7851(6725) TOPIX先物 3月限 30269( 28370) 6月限 15044( 14144) 日経225ミニ 3月限212476(21241