日経平均株価 始値53524.09 高値54694.89 安値53487.19 大引け54248.39(前日比 +1519.67 、 +2.88％ ) 売買高28億568万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆7116億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は急反発、1500円超の上昇で5万4000円台回復 ２．トランプ米大統領がイラン攻撃終結に言及、リス