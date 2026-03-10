日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万3250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 55(40) みずほ証券20(20) ソシエテジェネラル証券 5( 5) BNPパリバ証券 2( 2) SBI証