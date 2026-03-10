「第17回フジノウェーブ記念」（S3）が10日、大井競馬場で行われた。5番人気ナンセイホワイトが中団追走から直線抜け出して快勝。重賞初制覇を飾った。ナンセイホワイトがひときわ目立つ純白フェースを上下に揺らしながら先頭との差をみるみる縮めていく。内で食い下がるジョージテソーロに抵抗する間も与えず残り150メートルで先頭。2馬身差をつけて力強くゴールを駆け抜けた。「これまで乗った2回とも力んで走っていたので