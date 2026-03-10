4年前、茨城県の別荘で、SNSで知り合った23歳の女性を殺害した罪などに問われた男に対し、東京地裁は懲役20年を言い渡しました。三瓶博幸被告は、2022年茨城県常陸太田市の別荘で、SNSで知り合った23歳の女性の首を圧迫するなどして殺害したうえ、山林に遺体を遺棄した罪に問われ、初公判で「全て間違いです」と無罪を主張していました。東京地裁は10日の判決で、「女性が消息不明となる直前に一緒にいたのが被告人で、女性が別荘