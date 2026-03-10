お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が、9日深夜放送のTBS系「バナナマンのしらバナ」（月曜深夜0・06）に出演。若手時代の“東京”での1人暮らしについて回想した。この日は、事務所の後輩であるお笑いコンビ「さんだる」がゲスト出演。そこでバナナマンに関するいくつかの“都市伝説”が話題となり、その一つが「経堂より先に住めない問題」だった。日村が若手の頃にバカリズムに対して「若手芸人は都心から経堂よ