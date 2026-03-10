タレントで俳優のMEGUMI（44）が10日、都内で開催された『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』（27日公開）のジャパンプレミアに登壇。一部週刊誌で伝えられたお笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか、31）との交際報道後、初めて報道陣の前に登場した。【全身ショット】流石です…デコルテ全開のブラックドレスで登場したMEGUMI黒いタンクトップにスカート姿で登壇したMEGUMI。「デビューの番組が