◇オープン戦DeNA6―1広島（2026年3月10日横浜）DeNA・筒香嘉智がオープン戦初アーチを放った。1点を先制された直後の初回、1死三塁で打席に。2ボールからの3球目、広島先発・森下の146キロの直球を逆方向へ。左翼への逆転2ランに「高めの球をしっかり逆方向にはじき返すことができた」と振り返った。これでオープン戦は6試合連続安打。打率・429と好調をキープしている。