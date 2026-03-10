元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が9日、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画に出演。「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」で、「めちゃくちゃいい仕事をしてる」と思う侍ジャパンの野手について語った。五十嵐亮太氏○攻守両面における多大な貢献を高く評価8日に行われたオーストラリア戦を4対3で制し、C組1位通過での準々決勝進出を決めた侍ジャパン。快進撃