短時間睡眠でも日中バリバリ動ける人を見て、「うらやましい」と感じたことはありませんか? いわゆる「ショートスリーパー」は、才能なのでしょうか、それとも習慣なのでしょうか。今回は「ショートスリーパーは才能」という噂について、26歳から69歳までのマイナビニュース会員407名にアンケートを実施しました。その結果、66.6%の方が才能ではないと回答しました。回答者の声を見ると、「生活環境によって睡眠時間が削られている