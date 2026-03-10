石川県白山市の山間部で発生した地滑りで、現在、付近住民の避難先となっている鳥越サービスセンターから現在の様子をお伝えします。河合 紗花 記者：住民の皆さんが避難している鳥越サービスセンターです。10日朝の地すべりでは、麓にある高齢者施設の入所者や付近の住民など77人の方が一時、付近の小学校に避難しました。 ただ高齢の方や介護が必要な方も多く、現在は、設備の整った複数の施設に移っ