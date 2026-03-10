10日朝、石川県白山市の山間部で地すべりが発生し、近くにある高齢者施設の入居者ら約80人が避難を続けています。専門家などが崩れた斜面の緊急の調査を行い、今後の対応を検討しています。大きく崩れ、山肌が見えている斜面。崩れた土砂が、周辺の木を押し流しているのが分かります。10日午前7時40分ごろ、石川県白山市河合町で地すべりが発生。幅100メートル、高さ200メートルにわたって斜面が崩れ落ちました。