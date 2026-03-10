日本製鉄は3月6日、知財・特許関係のデータベースや情報サービスを提供するLexisNexis Intellectual Property Solutions(レクシスネクシス社)が選考する「Innovation Momentum 2026:The Global Top 100」に選出され、3月5日にトロフィーを授与されたと発表した。同社にとって今回が初の受賞となる。トロフィーを授与される日本製鉄 知的財産部長の中澤嘉明氏○受賞の背景同アワードは、レクシスネクシス社が特許データを基に独自の