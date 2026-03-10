阪神は１０日、西武とのオープン戦（甲子園）に２―１で勝利した。流れを呼び込んだのは「３番・左翼」で先発した中川勇斗捕手（２２）のオープン戦初アーチ。?大先輩?のアドバイスが定位置争いの「アピール弾」へ追い風を吹かせた。０―０のまま迎えた４回の第２打席。一死無塁のフルカウントから相手先発・高橋光が投じたカットボールを振り抜いた打球は左翼スタンドへ飛び込み、均衡を破った。続く５回に渡部の適時二塁打