高橋一生が主演を務める映画『脛擦りの森』より、神秘的な土地の息遣いを感じられる新規場面写真が一挙解禁された。【写真】美しくも恐ろしい『脛擦りの森』場面写真が多数公開（7枚）本作は、荒木飛呂彦の人気漫画を高橋主演で実写化した『岸辺露伴は動かない』シリーズを大ヒットに導いた渡辺一貴監督による初のオリジナル作品。渡辺は岡山の森を訪れ、この地に古くから伝わる物語にインスピレーションを得て脚本を執筆した