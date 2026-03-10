Souの5thフルアルバム『Panorama』は、彼のセルフプロデュース力が存分に発揮された1作と言えるだろう。自身の作詞作曲曲を筆頭に、クリエイターとして第一線を走るChinozo、栗山夕璃、ササノマリイ、瀬名 航、若手クリエイターとして頭角を現すadomiori、稲むり、シンガーソングライターのmekakushe、おいしくるメロンパンのナカシマ、TEMPLIME のKBSNKなど多彩な作家陣を招き、それぞれ異なる色彩を纏った楽曲を1枚の“パノラマ